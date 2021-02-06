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В России заявили о возможности вакцинировать всех желающих до июня

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россия до июня может вакцинировать от коронавируса всех желающих граждан страны. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Россия — фактически единственная страна в мире, которая может привить всех желающих граждан до лета. «Для США и для Европы этот срок (...) сентябрь-октябрь. Поэтому это великая привилегия для россиян. И, безусловно, основной фокус — это на России», — заявил Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что на иностранные рынки сейчас поставляются лишь небольшие количества вакцин.

Вакцинация от коронавируса групп риска в России началась 5 декабря 2020-го, препарат получали в том числе медики, учителя, социальные работники. 18 декабря в стране началась массовая добровольная вакцинация, ее в основном проводят препаратом «Спутник V».

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