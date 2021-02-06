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Россиянам раскрыли сроки начала вакцинации от аллергии на кошек

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россиянам раскрыли сроки начала вакцинации от аллергии на кошек: прививать инновационной вакциной могут начать уже в 2023 году. Об этом сообщил участвующий в разработке профессор Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии отдела патофизиологии и исследований аллергии Рудольф Валента в интервью РИА Новости.

По его словам, разрабатываемая ученым совместно с командой Сеченовского университета вакцина также действенна против гепатита В. В 2021 году планируется перейти к клиническим исследованиям.

«С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС», — сказал профессор.

Валента заверил, что вакцина будет безопасной, ее производство будет происходить с помощью генной инженерии. Желающим привиться необходимо будет сделать пять инъекций для того, чтобы выработался иммунный ответ, после этого придется прививаться каждые 6 месяцев.

Препарат также планируют применять для профилактики аллергии у детей, чтобы у них такая аллергия «вообще не развивалась». Кроме того, эта вакцина поможет пациентам с аллергией на собак, морских свинок и крыс.

По словам профессора, если испытания пройдут успешно, Россия станет «первой страной без аллергиков на кошек».

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что высыпания на коже и зуд, которые появляются из-за употребления мандаринов и шоколада, не являются аллергическими реакциями. На самом деле это дерматит, который возникает из-за переизбытка гистамина.

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