Врач принял смертельно опасную болезнь пациента за аллергию на собак

В английском городе Дерби доктор принял смертельно опасную болезнь пациента за аллергию на собак. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

52-летний Кевин Парнхэм (Kevin Parnham) рассказал, что в 2017 году обратился к врачу с жалобой на кислотный рефлюкс и неприятные ощущения в горле. На приеме медик решил, что у пациента аллергия на домашнего питомца — немецкого боксера по кличке Оттис — и прописал антигистаминные препараты.

Лекарства не помогали, поэтому Парнхэм записался на прием к оториноларингологу. Медик обнаружил у него раковую опухоль на языке. В том же году больной начал курс химио- и радиотерапии и в апреле 2020 года полностью вылечился.

«Я сменил работу и не рассказываю всем подряд о том, что пережил. Я хочу двигаться дальше, — отмечает Парнхэм. — Единственное, что меня тревожит, — паранойя из-за здоровья. После рака любая возникающая в теле боль заставляет тебя бояться, что рак вернулся. Благо, со временем тревожности становится меньше».

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо врачи перепутали синдром токсического шока у девятилетней пациентки с аллергией на орехи. Девочка прошла курс лечения антибиотиками и сейчас полностью здорова.