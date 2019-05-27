Женщина спутала опасную болезнь с простудой и осталась парализована

Жительница шотландского города Глазго приняла симптомы опасной болезни за простуду и оказалась в больнице полностью парализованной. Об этом сообщает Daily News.

Даниэль Макгиннесс (Danielle McGuinness) несколько недель страдала от тошноты и сильного кашля, принимая это за признаки простуды. 8 января, за несколько часов до отлета в отпуск, у 29-летней женщины онемели конечности. Женщина обратилась в больницу, где врач объяснил, что ее состояние вызвано беспокойством перед поездкой.

Шотландка вернулась домой, но спустя время почувствовала себя хуже и попросила мать вызвать скорую. Медики отвезли Макгиннесс в клинику и диагностировали у нее синдром Гийена — Барре (СГБ) — редкое заболевание, при котором иммунная реакция организма на кишечную или легочную инфекцию приводит к повреждению нервной системы.

Пациентку ввели в искусственную кому, поскольку заболевание распространилось на легкие. Макгиннесс вспоминает, как очнулась в отделении интенсивной терапии, парализованная с головы до ног. «Я пролежала в кровати 11 недель, и мои мышцы атрофировались, — рассказала она. — Мне пришлось учиться всему заново: расчесывать волосы, вставать и ходить. Как маленькому ребенку».

Спустя недели сеансов физиотерапии Макгиннесс начала восстанавливаться. «Я хочу понять, почему это произошло именно со мной, почему я стала той одной из 50 тысяч, у кого встречается этот синдром», — заключила шотландка. Теперь женщина планирует поделиться своей историей болезни и написать книгу, чтобы помочь людям с подобным заболеванием.

В январе сообщалось, что жительницу британского города Саутпорт, графство Мерсисайд, парализовало из-за инфекции, которую передала ей бездомная кошка. Причиной оказался синдром Гийена — Барре.

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