Женщина заболела бронхитом и оказалась парализована

Женщина заболела бронхитом и оказалась в больнице с парализованным телом. Ее историей поделилось издание The Sun.

Делайла Коркери (Delilah Corkery) обратилась в больницу в феврале 2018 года из-за недомоганий. Медики осмотрели 47-летнюю женщину и пришли к выводу, что у нее бронхит. Она следовала рекомендациям врачей и, как ей казалось, начала восстанавливаться.

Спустя месяц Коркери отправилась с друзьями в кафе и заметила, что пища ей кажется слишком мягкой. «Меня бросало в жар. Но когда я пришла в ту ночь домой, я поместила руки под теплую воду, и она показалась мне ледяной, — вспоминает пациентка. — Я включила горячую воду, и, казалось, она обожгла мне кожу. При этом когда я прикасалась к металлическим предметам, мои руки горели, как от огня».

На следующий день она потеряла чувствительность кончиков пальцев, позднее этот недуг стремительно распространился по ее рукам и ногам. Испуганная женщина отправилась в ближайшую больницу. Спустя пять минут осмотра врачи выписали ей препараты и направили домой.

На следующее утро Коркери обнаружила, что из-за мучительной боли не может ходить. Она снова направилась к медикам, однако на этот раз выбрала другой медицинский центр. В результате проведенного рентгена, МРТ, а также анализа крови врачи выяснили, что у женщины синдром Гийена — Барре (СГБ) — заболевание, при котором иммунная реакция организма на кишечную или легочную инфекцию приводит к повреждению нервной системы.

Когда врачи приступили к лечению пациентки, ее тело оказалось полностью парализовано — мышцы ног, рук, лица, глаз и кишечника перестали функционировать. Она не могла даже моргать: во время сна ее глаза заклеивали бинтами. «За две недели до того, как я попала в больницу, я болела бронхитом, и они [врачи] уверяют, что респираторное заболевание могло спровоцировать СГБ», — рассказывает она.

Женщина принимала специальные успокоительные, которые помогали ей справиться с паническими атаками. Спустя три недели в больнице ее перевели в реабилитационный центр, где она потратила почти месяц на восстановление. Каждый день она занималась с физиотерапевтом и логопедом. В апреле 2018 года Коркери выписали.

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