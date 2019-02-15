Из жизни
 
Последние новости
В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой
Названы лучшие города России для заработка на коммуналках
Британская разведка заявила о готовности жестко ответить ГРУ
Овечкин объяснил решение о пропуске Олимпиады-2018
Минздрав раскрыл роль церкви в ограничении доступа к абортам
Мужчина потребовал от спутницы заплатить за неудачное свидание
Сотни детей погибли от кори на Мадагаскаре
Кэти Перри и Орландо Блум объявили о помолвке
Пентагон получит гигантские подводные беспилотники «Косатка»
Новости партнеров

Женщина заболела бронхитом и оказалась парализована

Перейти в «Мою Ленту»
Делайла Коркери

Женщина заболела бронхитом и оказалась в больнице с парализованным телом. Ее историей поделилось издание The Sun.

Делайла Коркери (Delilah Corkery) обратилась в больницу в феврале 2018 года из-за недомоганий. Медики осмотрели 47-летнюю женщину и пришли к выводу, что у нее бронхит. Она следовала рекомендациям врачей и, как ей казалось, начала восстанавливаться.

Спустя месяц Коркери отправилась с друзьями в кафе и заметила, что пища ей кажется слишком мягкой. «Меня бросало в жар. Но когда я пришла в ту ночь домой, я поместила руки под теплую воду, и она показалась мне ледяной, — вспоминает пациентка. — Я включила горячую воду, и, казалось, она обожгла мне кожу. При этом когда я прикасалась к металлическим предметам, мои руки горели, как от огня».

На следующий день она потеряла чувствительность кончиков пальцев, позднее этот недуг стремительно распространился по ее рукам и ногам. Испуганная женщина отправилась в ближайшую больницу. Спустя пять минут осмотра врачи выписали ей препараты и направили домой.

На следующее утро Коркери обнаружила, что из-за мучительной боли не может ходить. Она снова направилась к медикам, однако на этот раз выбрала другой медицинский центр. В результате проведенного рентгена, МРТ, а также анализа крови врачи выяснили, что у женщины синдром Гийена — Барре (СГБ) — заболевание, при котором иммунная реакция организма на кишечную или легочную инфекцию приводит к повреждению нервной системы.

Когда врачи приступили к лечению пациентки, ее тело оказалось полностью парализовано — мышцы ног, рук, лица, глаз и кишечника перестали функционировать. Она не могла даже моргать: во время сна ее глаза заклеивали бинтами. «За две недели до того, как я попала в больницу, я болела бронхитом, и они [врачи] уверяют, что респираторное заболевание могло спровоцировать СГБ», — рассказывает она.

Женщина принимала специальные успокоительные, которые помогали ей справиться с паническими атаками. Спустя три недели в больнице ее перевели в реабилитационный центр, где она потратила почти месяц на восстановление. Каждый день она занималась с физиотерапевтом и логопедом. В апреле 2018 года Коркери выписали.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Healthy woman lost use of her arms, legs, face and bowel as mystery illness ravaged her body
Девушка погладила бездомную кошку и оказалась парализована
У девочки отнялись ноги после урока танцев
Китаец 15 лет носил парализованную мать на спине
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03 8 февраля

«Доживу до 180 лет, если выживу»

Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
15:29Сегодня

Выживший в битве с пумой бегун рассказал о смертельной схватке

14:10Сегодня

Ручной леопард сбежал от хозяина и напал на школьников и учителя

17:53Сегодня

Собака родилась со второй пастью в третьем ухе

Из жизни00:0713 февраля

Робин Гуд на колесах

Он мог быть олимпийским чемпионом, но предпочел грабить банки и раздавать деньги бездомным
12:32Сегодня

Энергетические напитки разрушили зубы и жизнь британца

11:24Сегодня

Поезд промчался весь путь без остановок и напугал пассажиров

16:45Сегодня

Голые официанты пришли на день рождения 100-летней бабушки

Из жизни00:0519 декабря 2018
Сьюзи Гудолл

Гонка безумцев

Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
09:01Сегодня

Крокодил заживо съел мужчину на глазах у племянника

06:29Сегодня

Редчайшую белку-альбиноса сняли на камеру

13:17Сегодня

Мужчина разозлился на ворчание матери и сжег общую квартиру

Россия
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Если вы хоть раз обняли коня, вы уже не сможете относиться к ним равнодушно «Порода вымирает, а коней сдают на колбасу»
Эти россияне ездят по всей стране и спасают лошадей от смерти
Минздрав раскрыл роль церкви в ограничении доступа к абортам
Красноярск озеленили срубленными соснами
Ставший Героем России ветеран Афганистана рассказал о безразличии к награде
Все материалы
Мир
«Заключенных делают рабами»
Кокаин и подневольный труд: тайная экономика американских тюрем
Трамп объявил о режиме ЧП ради строительства стены на границе с Мексикой
В США попытались снова запретить гей-браки
«Придут талибы — не будет модных показов»
Афганистан устал от войны. Но вместо солдат США придет диктатура исламских террористов
ЕС согласовал новые санкции против россиян
Россию обвинили в попытках расколоть ЕС
Период полураспада
Мигранты и протесты рассорили две страны Европы. Такого не было со времен фашистов
Все материалы
Бывший СССР
An ethnic Armenian soldier takes a rest at an artillery position near the Nagorno-Karabakh's town of Martuni, April 7, 2016. REUTERS/Staff TPX IMAGES OF THE DAY - GF10000374499Как бы не карабахнуло
Армения и Азербайджан готовят решение карабахского вопроса. Дело идет к миру или к войне
Лукашенко объявил о готовности объединиться с Путиным завтра
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Второе нашествие
Очаг терроризма вблизи России: Таджикистан на пороге нового вторжения исламистов
Названа вероятная страна следующего Майдана
Польша сократила поддержку белорусской оппозиции
Названы последствия победы Порошенко на выборах
Все материалы
Экономика
Американская пирамида
Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
Россиян задумали оставить без иностранного мяса, соков и консервов
Россию обяжут заплатить за Крым украинскому банку
Российский министр сравнил себя с занозой
Названа дата запуска «Силы Сибири»
«Мегафон» договорился с регионами о цифровизации
Лагерь для страдающих СДВГАктивная стимуляция
Производители лекарств подсадили американцев на амфетамины. И заработали на этом миллиарды
Все материалы
Силовые структуры
«Свои оргии он устраивал в обеденное время»
Бывшие депутаты совращали и насиловали детей. Теперь им грозит пожизненное
Рауф Арашуков в зале суда«Арашуков просто расплакался»
Земляки обвинили его в убийствах. Испугавшись разоблачения, он отправил сенатора в СИЗО
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
В Москве задержали крупного американского инвестора
На мэра Иваново напали с битой
Обвиненного в двойном убийстве российского депутата отпустили
Массовую драку в Москве признали хулиганством
Все материалы
Наука и техника
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Обратная сторона
Ужасы и быт Второй мировой войны глазами неизвестного солдата вермахта
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Раскрыты перспективы российского «Охотника»
Пентагон получит гигантские подводные беспилотники «Косатка»
Россия захотела продать Су-57
Найден эффективный способ предотвратить рак
Все материалы
Спорт
Винисиус«Он уничтожает всех»
В «Реале» блистает 18-летний парень. Из-за него фанаты скоро забудут Роналду
Главный критик российского биатлона взялся за футбол
Попавшийся на допинге олимпийский чемпион дал совет Логинову
Российский боец Харитонов захотел подраться с Емельяненко
Российский футболист перешел в украинский клуб впервые за пять лет
Дзюбу сочли подходящим «Реалу»
Охота на демонов
Миллионер мечтал сделать американских борцов лучшими в мире. Но обезумел и стал убийцей
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, злорадство
Еврей обламывается о Францию, пес обгладывает кролика: Берлинале-2019
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
Кожа, в которой я живу
Перевоспитание скинхеда и секс с разбитым сердцем: Берлинале-2019
Кэти Перри и Орландо Блум объявили о помолвке
Создатель худшего музыкального фестиваля решил устроить новое мероприятие
Новость об уходе Машкова из кино назвали «бурей в стакане»
Отец Децла ответил комментирующим его посты «мелким ничтожествам»
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
Проверку устойчивости российского интернета допустили до принятия закона
Популярные приложения для iPhone массово взломали
Главред «Кто хочет стать миллионером?» признал вину перед коллегами
Вассерман предложил проверить Друзя и Бера на детекторе лжи
Все материалы
Ценности
Прозрачный леопард, безумные меха и мокрые модели
Как прошла неделя моды в Нью-Йорке
Бог в помощь
Дворцы, бункер и лимузины: роскошная жизнь основателя секты свидетелей Иеговы
ШакираЮжная кровь
Самые красивые и властные женщины Латинской Америки
Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь
Невеста решила выгнать лучшую подругу со свадьбы из-за большой груди
Назван самый стильный мужчина в России
Внешность сестер Хадид на детских фото удивила фанатов
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Ревнивая жена порубила дом и заставила мужа клясться в верности на Библии
Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров
Великая Китайская стена замерзла и превратилась в гигантскую ледяную горку
Россияне скинулись на покупку 13 авиабилетов для двоих больных детей
Все материалы
Из жизни
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Робин Гуд на колесах
Он мог быть олимпийским чемпионом, но предпочел грабить банки и раздавать деньги бездомным
Выживший в битве с пумой бегун рассказал о смертельной схватке
Собака родилась со второй пастью в третьем ухе
Энергетические напитки разрушили зубы и жизнь британца
Голые официанты пришли на день рождения 100-летней бабушки
Все материалы
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Вековой авангард
Знаковые автомобили компании Citroen, которая празднует 100-летний юбилей
Появилась информация о самом мощном Kia Ceed и шутинг-брейке Proceed для РФ
Итальянцы продали американцу 30-летнюю Ниву-кабриолет из Греции
5000-сильный автомобиль распродан на два года вперед
Все материалы
Дом
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Игра вдолгую
Как спастись от черных кредиторов и сохранить жилье
В Госдуме заговорили о смерти российских деревень
Риелторы рассказали о тайных сделках с дорогими квартирами в Москве
Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье
Страх заставит москвичей покупать жилье
Все материалы