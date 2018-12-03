Китаец 15 лет носил парализованную мать на спине

Житель Китая Ван Сяньцян 15 лет носил парализованную мать на спине по всей стране. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

В 2003 году отец Вана, ухаживавший за женой-инвалидом, умер, и 22-летнему молодому человеку пришлось взять всю заботу о ней на себя. Он ушел с хорошей работы и путешествовал из города в город с матерью на спине в поисках подработки, которая позволяла бы ему ухаживать за матерью. Мужчина не мог возить мать на машине из-за того, что она страдала от сильной формы морской болезни. Даже если Ван соглашался на маленькую зарплату, но просил о гибком графике, его не брали на работу, так как «он просил слишком многого».

В 2015 году Ван нашел стабильную работу на фабрике по производству одежды. Однако через полгода она закрылась, и семья решила вернуться в родную деревню Фуню. Односельчан так растрогала история мужчины, что они дали ему работу уборщиком и посодействовали в получении социальной помощи. Поддержка жителей помогла ему получить от правительства дом для себя и матери.

Когда история Вана появилась в сети, пользователи настолько прониклись стремлением мужчины помочь матери, что пообещали собрать ему денег на инвалидную коляску.

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