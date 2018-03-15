Маленькая китаянка потолстела ради спасения отца

Китайская девочка потолстела ради спасения своего отца. Как сообщает издание South China Morning Post, ребенку необходимо было набрать вес, чтобы врачи разрешили ей стать донором.

Два года назад у отца девочки Ло Сяоланя (Luo Xiaolan) обнаружили острый миелоидный лейкоз. С тех пор семья потратила более 200 тысяч юаней (1,8 миллиона рублей) на химиотерапию, но состояние мужчины не улучшилось. В начале года врачи объяснили мужчине, что единственный способ спасти его — пересадка костного мозга. Его родители были уже слишком стары, чтобы стать донорами, а родная сестра не подошла. Оставалась только дочь — 11-летняя Чжэньчжэнь (Zhenzhen).

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Когда мать спросила ее, готова ли она пойти на это, девочка без раздумий согласилась. Доктора отметили, что она стала бы идеальным донором, но из-за маленького веса — всего 29 килограммов, врачи не соглашались на операцию, так как донор костного мозга должен весить минимум половину от веса реципиента.

До этого девочка ела мало, но ради спасения отца изменила свои пищевые привычки. «Иногда она говорила, что больше не хочет есть, тогда я напоминала ей об отце, и она пыталась доесть все», — рассказала мать Чжэньчжэнь. В итоге дочь смогла набрать 4,5 килограмма за месяц.

Доктора провели несколько тестов и уверены, что все сложится удачно. В настоящее время Сяолань готовится к операции.

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