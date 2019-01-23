Девушка погладила бездомную кошку и оказалась парализована

Жительницу британского города Саутпорт, графство Мерсисайд, парализовало из-за инфекции, которую передала ей бездомная кошка. Об этом пишет издание Daily Mail.

Во время отпуска в Португалии 24-летняя Джемма Берч (Gemma Birch) приютила кошку по кличке Катарина. «Мы пускали ее в номер, потому что она повсюду за нами ходила, — рассказывает она. — Я ее гладила и поила молоком».

В последний день отпуска у девушки началась рвота, затем она ненадолго потеряла сознание в самолете. В больнице у нее нашли кампилобактерии, встречающиеся в сырой курятине. Врачи предполагали, что Берч отравилась непрожаренной едой, однако от этой версии пришлось отказаться, поскольку девушка ест только растительную пищу и рыбу. После этого стало ясно, что наиболее вероятным источником инфекции была кошка, которая могла подцепить ее на помойке.

Берч провела в больнице неделю и выписалась, когда ей стало лучше. Через несколько дней она проснулась ночью, потому что упала с кровати. «Когда я села, то поняла, что не чувствую ковра под ногами, — рассказывает девушка. — Я стала царапать ноги, но ничего не чувствовала». Причиной оказался синдром Гийена–Барре — заболевание, при котором иммунная реакция организма на кишечную или легочную инфекцию приводит к повреждению нервной системы.

«На следующий день меня парализовало ниже бедер, — вспоминает девушка. — Я ничего не могла делать сама. Медсестрам приходилось меня мыть и усаживать в туалете. Я не контролировала кишечник и мочевой пузырь, не могла пользоваться руками и ногами, потому что они ослабели». Со временем врачам удалось остановить развитие недуга и поставить ее на ноги. Спустя 14 месяцев Берч снова могла ходить.

Болезнь не помешала девушке продолжить высшее образование. Она решила не брать академический отпуск и занималась в больнице и реабилитационном центре. Берч читала книги, изучала презентации с лекций, переписывалась с преподавателями по электронной почте и смогла получить диплом одновременно с сестрой-близнецом.

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