Любящий отец перекусил острой курицей, подхватил инфекцию и впал в кому

Житель Уэльса Дэвид Брахам (David Braham) перекусил в придорожном кафе курицей карри и впал в кому. Как сообщает издание The Mirror, отравление блюдом спровоцировало развитие редкого аутоиммунного заболевания.

В апреле 40-летний Брахам отправился на стадион посмотреть на игру в регби, в которой участвовал его ребенок. Он не успевал поесть дома, поэтому заехал в придорожный ресторан. Во время матча британец почувствовал себя нехорошо, но списал это на изжогу. В последующие дни Брахаму становилось все хуже и хуже, он обратился к врачам. Те прописали ему антибиотики и продержали в больнице шесть дней. Однако буквально через сутки после выписки мужчину полностью парализовало, и его госпитализировали.

Доктора диагностировали у него кампилобактериоз — инфекционное заболевание, проникающее в организм человека, как правило, через мясо птицы и молоко. Оно, в свою очередь, спровоцировало развитие редкой аутоиммунной болезни — синдрома Гийена — Барре. Чтобы предотвратить развитие болезни, мужчину поместили в искусственную кому, в которой он провел четыре недели, а затем несколько месяцев был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и оставался парализован.

Материалы по теме Вот вам фугу Почему туристам опасно есть за границей

Врачи ожидают полного восстановления Брахама к марту. Сам он с нетерпением ждет выписки из больницы: «Не могу дождаться момента, когда снова стану для детей полноценным папой, смогу проводить с ним время». Также мужчина признается, что очень соскучился по тренажерному залу: до болезни он ходил туда по шесть раз в неделю.

Синдром Гийена — Барре поражает нервную систему. Сначала болезнь проявляется в виде слабости, тошноты и паралича конечностей. В итоге синдром может привести к параличу дыхательных мышц. Полностью восстанавливаются после болезни около 70 процентов пациентов, лечение может занять от нескольких недель до двух лет.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!