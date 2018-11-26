Отец семейства отправился в отпуск, подхватил инфекцию и впал в кому

Житель австралийского города Брисбен отправился в отпуск, где подхватил инфекцию и впал в кому. Об этом сообщает nine.com.au.

Адам Корд (Adam Coard) вместе с женой Кейт несколько месяцев копили на поездку в Перт, где планировали отпраздновать 25-летие совместной жизни. На третий день отпуска мужчина почувствовал недомогание, причиной которого оказалась инфекция. В больнице выяснилось, что в его крови присутствовали еще два типа инфекции.

Состояние австралийца резко ухудшалось, он впал в кому. Спустя две недели очнулся полностью парализованным. Единственное, чем он смог пошевелить, оказался палец на руке. Прописанные врачами антибиотики вызвали у него сыпь по всему телу.

Его жена была вынуждена вернуться домой на работу, чтобы оплачивать лечение Корда. Позднее врачи диагностировали у него редкое аутоиммунное заболевание — синдром Гийена — Барре — и перевели в другую больницу.

Доктора были вынуждены ввести его в состояние комы еще раз из-за риска отказа легких. Он пробыл в нем пять дней. Дети и жена Корда не имели возможность постоянно летать в Перт, поэтому отправляли сообщения медсестрам, а те зачитывали их вслух больному. Он общался с медперсоналом с помощью доски с алфавитом.

Интенсивная терапия позволила мужчине частично восстановить возможность двигаться: на данный момент он с трудом может говорить, сидеть и немного двигать ногами. Семья австралийца начала сбор денег на его лечение. Издание отмечает, что люди с этим редким синдромом в большинстве случаев восстанавливаются, но на этот процесс могут понадобиться годы.

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