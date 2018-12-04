У девочки отнялись ноги после урока танцев

В китайской провинции Хунань восьмилетняя девочка оказалась парализована ниже пояса из-за требовательного тренера на уроке танцев. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Тренер разрешил ей сделать перерыв, когда она упала при освоении переворота в сторону (колесо), но затем заставил продолжить занятия. К тому времени, когда за девочкой пришел отец, она испытывала сильную боль и жаловалась, что не чувствует ног.

По заключению специалистов, во время урока ребенок получил травму позвоночника, которая привела к параличу нижних конечностей. Они не исключают, что со временем подвижность ног вернется, но даже при благоприятном развитии событий для выздоровления потребуются годы.

Тренер не признает ответственность за случившееся. По его словам, другие дети выполняли те же упражнения, и с ними ничего не произошло. Он отказался предоставить прессе запись с камеры видеонаблюдения, сделанную во время урока.

В феврале сообщалось, что в китайской провинции Хэнань четырехлетняя девочка получила ушиб позвоночника на занятиях по йоге в танцевальной студии. Она упала, когда по указанию тренера пыталась сделать мостик во время разминки. Врачи не исключали, что нижняя часть тела ребенка будет парализована.

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