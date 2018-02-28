У китайской девочки отнялись ноги из-за сложной позы на занятиях йогой

Видео: Daily Mail

В китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, девочка получила серьезную травму позвоночника на занятиях по йоге в танцевальной студии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во время разминки тренер сказал четырехлетней Сяо Бао сделать мостик. Она попыталась выполнить указание, но допустила ошибку и упала. После падения девочка не смогла подняться и перестала чувствовать ноги. Кроме того, у нее началось недержание мочи.

По словам заведующего отделением нейрохирургии детской больницы Чжэнчжоу Ци Линя, позвоночник не сломан, однако чрезмерно трудное упражнение могло привести к серьезной травме. Врачи полагают, что девочка получила ушиб позвоночника. Они не исключают, что нижняя часть ее тела будет парализована.

После происшествия родители Сяо выяснили, что тренер, у которого занималась их дочь, не имел профессиональных сертификатов.

21 февраля сообщалось, что бразильская фитнес-блогер Марсель Манкусо смогла восстановиться после перелома позвоночника и вернулась в тренажерный зал. Девушка получила травму во время тренировки.

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