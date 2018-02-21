Сломавшая позвоночник во время тренировки бразильянка вернулась в зал

Фитнес-блогер Марсель Манкусо (Marcelle Mancuso) смогла восстановиться после перелома позвоночника и вернулась в тренажерный зал. Девушка получила травму во время тренировки, сообщает The Mirror.

Жительница бразильского горда Сан-Жозе-ду-Риу-Прету сломала несколько шейных позвонков после падения на голову с изогнутой скамьи для упражнений на пресс в январе 2016 года. «Это была самая обычная тренировка. Меня удерживала на тренажере веревка, но она порвалась, а тренер не успел меня поймать», — рассказала девушка. По словам Манкусо, как только она упала на затылок, она потеряла контроль над своим телом и могла двигать только глазами.

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Ее доставили в больницу, где врачи установили в ее позвоночник шесть винтов и титановую пластину и предупредили, что она может остаться парализованной на всю жизнь. Через три дня Манкусо начала шевелить пальцами ног, спустя неделю смогла вставать с постели с чужой помощью, через месяц заново научилась ходить с палочкой, а через три — могла пройти небольшое расстояние без нее.

Сейчас девушка снова начала ходить в тренажерный зал и даже начала тренироваться на том же снаряде, с которого однажды упала. Она ведет Instagram-аккаунт, посвященный фитнесу, и надеется вдохновить своим примером всех, кто вынужден восстанавливаться после травм.

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