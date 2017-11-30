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Британку парализовало из-за мыслей об изнасиловании

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Жительницу Великобритании Мэнди Бенсон (Mandi Benson) разбил паралич после того, как она вспомнила, как ее изнасиловали 20 лет назад. Об этом сообщило издание The Mirror.

Заболевание началось с тиков, двоения в глазах и проблем с равновесием. Сейчас у нее едва получается ходить. Женщина испугалась, что у нее развивается болезнь Паркинсона и обратилась в больницу. Однако врачи диагностировали ей функциональное нервное расстройство (FND) — состояние, которое часто вызывают подавленные травмы. Оно может привести к слепоте и полному параличу.

Бэнсон изнасиловали в 1995 году, когда ей было 14 лет. Она гуляла с друзьями и столкнулась с компанией мальчиков постарше. Девушка согласилась пройти с одним из молодых парней в уединенное место, после чего и произошло изнасилование. Британка винила в произошедшем себя: считала, что должна была подумать заранее и сопротивляться сильнее. «Я считала это своей проблемой, а себя — маленькой шлюхой», — так объяснила девушка свое решение никому не рассказывать о произошедшем.

«Я держала это в секрете долгие-долгие годы. Я никогда не говорила о своих чувствах и была той самой суровой девочкой, у которой, кажется, нет эмоций. Хотя на самом деле я притворялась и была очень чувствительной», — рассказала женщина.

Она призвала всех обратить внимание на ее случай и не держать в себе негативные эмоции: «Люди часто думают, что могут справиться с чем-то сами, но это не так. Я тоже так считала и стала из-за этого инвалидом».

Представительница благотворительной организации Rape Crisis прокомментировала случай Бэнсон. Она посочувствовала женщине и заметила, что последствия изнасилований могут не давать о себе знать долгие годы. «Возможность поговорить об изнасиловании с тем, кто тебя поймет, поверит тебе, выслушает тебя и услышит, действительно может изменить жизнь жертвы к лучшему», — отметила она.

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