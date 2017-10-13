Лондонскую школьницу три раза изнасиловали по дороге из клуба

17-летнюю жительницу Лондона, возвращавшуюся домой из клуба, изнасиловали три раза в течение одного часа. Об этом сообщается в пресс-релизе Службы столичной полиции Лондона, опубликованном в пятницу, 13 октября.
Первое нападение произошло 29 сентября в 23:55.
Вскоре после полуночи камера видеонаблюдения на соседней улице сняла бородача с велосипедом, увязавшегося за девушкой, которая продолжила путь после первого изнасилования.
Около 00:45 на нее напали в третий раз. По мнению следователей, в изнасиловании могли участвовать два или три мужчины.
Через несколько минут после того, как преступники скрылись, прохожие заметили лежащую на улице девушку и вызвали полицию.
11 октября сообщалось, что в Омске девушку изнасиловали по дороге к месту планируемого самоубийства.