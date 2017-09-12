На Майорке за день изнасиловали трех иностранных туристок

Три иностранные туристки подверглись изнасилованию на испанском курортном острове Майорка в течение одного дня. Об этом пишет The Sun.

Пострадали 21-летняя британка, 20-летняя шведка и 30-летняя немка.

По словам гражданки Германии, все, что она помнит — знакомство с неким мужчиной в баре. Когда она очнулась на пляже, то обнаружила пропажу сумки и кошелька. Платье на ней было расстегнуто, нижнее белье испачкано кровью.

Испанская полиция пока не может утверждать, связаны ли каким-либо образом эпизоды между собой.

В августе сообщалось, что туристка из Польши подверглась групповому изнасилованию в итальянском городе Римини, ее муж был избит. По версии стражей порядка, насильники находились под воздействием алкоголя и наркотиков.