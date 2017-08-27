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Туристка из Польши подверглась групповому изнасилованию в Италии

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Римини
Римини

Полиция итальянского города Римини ведет розыск четырех человек, подозреваемых в групповом изнасиловании туристки из Польши и избиении ее мужа. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает ANSA.

Супружеская пара подверглась нападению около 4 часов утра по местному времени (5:00 мск) в ночь на воскресенье на местном пляже. Злоумышленники избили мужчину, после чего надругались над его женой. Пострадавших обнаружили случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь и полицейских. С серьезными травмами супруги были госпитализированы.

По версии стражей порядка, насильники находились под воздействием алкоголя и наркотиков. Кроме того полицейские считают, что они могут причастны к аналогичному нападению, жертвой которого стал перуанский транссексуал.

По сообщению телеканала TVN 24, преступление могло быть совершено выходцами из Северной Африки.

27 июля прошлого года сообщалось, что беженец из Эритреи изнасиловал 79-летнюю пенсионерку на кладбище в немецком городе Иббенбюрен. Женщина проживала в доме престарелых и пришла проведать могилу покойной сестры, когда на нее напал 40-летний эритреец. Крики о помощи услышал случайный прохожий, он же и вызвал полицию.

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