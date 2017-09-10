Четверо мужчин получили срок за изнасилование спросившей у них дорогу британки

Четверо мужчин, в том числе несовершеннолетний, осуждены в Великобритании за изнасилование 16-летней девочки, спросившей у них дорогу. Об этом 9 сентября сообщает The Independent.

21-летний Шерша Муслимяр (Shersha Muslimyar), 38-летний Тамин Рахмани (Tamin Rahmani) и 24-летний Рафиулла Хамиди (Rafiullah Hamidy) получили по 14 лет лишения свободы. Их соучастник, 17-летний подросток, имя которого не раскрывается, приговорен к семи годам заключения.

Инцидент в английском городе Рамсгит (графство Кент) произошел в сентябре прошлого года. Потерпевшая возвращалась домой после вечеринки. Желая узнать дорогу к дому ее друга, она обратилось к группе мужчин на улице. Те отвели ее в квартиру, где изнасиловали, а после надругательства выгнали обратно на улицу.

Плачущую девушку обнаружили двое местных жителей, которые и вызвали полицию. Отмечается, что сразу после инцидента Хамиди выехал в Италию, однако местные правоохранительные органы в марте этого года его выдали британским властям после получения европейского ордера на арест.

Все четверо входе суда отрицали свою причастность к изнасилованию, однако суд признал их виновными.