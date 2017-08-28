Индийского гуру-насильника приговорили к 10 годам тюрьмы

Индийский гуру Гурмит Рам Рахим Сингх получил 10 лет тюрьмы за изнасилование своих последовательниц. Об этом сообщает Reuters.

Он был признан виновным 25 августа. После этого в штатах Харьяна и Пенджаб вспыхнули массовые беспорядки, завершившиеся гибелью 38 человек, более 200 пострадали. Полиция с применением спецсредств разогнала протестующих, требовавших освободить своего гуру.

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Чтобы не допустить повторения беспорядков, руководство МВД перебросило в беспокойные штаты дополнительно 10 тысяч полицейских. В этот раз обошлось без происшествий.

Гурмита Рама Рахима Сингха, главу культа «Дера Сача Сауда», обвиняли в том, что в 2002 году он изнасиловал двух своих последовательниц, которые пожаловались на преступление премьер-министру страны Аталу Ваджпаи. Позже против гуру был возбужден еще ряд уголовных дел, в том числе по подозрению в убийстве. Сам Рахим Сингх отрицал факт изнасилования: по его словам, он физически неспособен на половой акт, поскольку является импотентом.