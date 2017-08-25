В Индии 14 человек погибли во время протестов сторонников гуру-насильника

В Индии в результате массовых протестов, вспыхнувших после того, как суд вынес приговор гуру-насильнику, погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает Reuters.

Еще два человека находятся в критическом состоянии, врачи сейчас борются за их жизни.

Поводом для беспорядков стал вердикт, вынесенный судом города Панчкула (штат Харьяна) в отношении гуру Гурмита Рама Рахима Сингха, которого обвиняли в изнасиловании двух женщин, состоявших в его секте. В ожидании оглашения приговора толпы последователей Рахима Сингха вышли на улицы городов в штатах Пенджаб и Харьяна.

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После того, как суд признал гуру виновным, сектанты начали погромы: они атаковали здания вокзалов, поджигали заправки и переворачивали машин съемочных групп телевидения. Они требовали пересмотреть приговор и освободить его. Основные столкновения произошли в Панчкуле, где полиция разогнала толпу с применением спецсредств. По последним данным, пострадали более 200 человек.

Гурмита Рама Рахима Сингха, главу культа «Дера Сача Сауда», обвиняли в том, что в 2002 году он изнасиловал двух своих последовательниц, которые пожаловались на преступление премьер-министру страны Аталу Ваджпаи. Позже против него был возбужден еще ряд уголовных дел, в том числе по подозрению в убийстве. Сам Рахим Сингх отрицал факт изнасилования: по его словам, он физически неспособен на половой акт, поскольку является импотентом.