В нью-йоркской больнице мужчина изнасиловал находившуюся в отключке пациентку

Женщина с черепно-мозговой травмой подверглась изнасилованию в нью-йоркской больнице Bronx-Lebanon. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает The Independent.

О произошедшем полиции рассказала медсестра. Вечером она пришла проведать 32-летнюю пациентку, которая находилась в бессознательном состоянии. В палате она увидела, что женщину насилуют.

Медработница вызвала охрану. Подозреваемым в совершении преступления оказался 37-летний мужчина по имени Кит Нембхард (Keith Nembhard), который был знаком с потерпевшей.

Полиция задержала предполагаемого насильника и предъявила ему обвинение. По словам врачей, женщина находилась без сознания, поэтому она никак не могла дать согласие на интимные отношения.

По сведениям The Independent, больница Bronx-Lebanon за последние несколько месяцев уже второй раз оказывается в центре скандала. В июне бывший врач ворвался в клинику и застрелил своего коллегу, а также ранил еще шесть человек. После этого нападавший свел счеты с жизнью.