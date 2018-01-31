Фитнес-смузи от популярного блогера оказался ядовитым

Британский специалист по пищевым злакам и автор нескольких книг о лекарственных растениях Джеймс Вонг (James Wong) обнаружил в рецепте смузи популярного фитнес-блогера опасный ингредиент. На это обратило внимание издание The Mirror.

Вонг написал в своем Twitter, что напиток украшен ядовитыми цветами. О каком именно блогере идет речь, он не уточнил.

«Еще один день и еще один поклонник "чистого питания" публикует фотографию с ядовитым цветком на еде. Может, в нем нет лактозы или (о ужас) глютена, зато он содержит токсичный растительный алкалоид — ликорин», — написал ботаник. По его словам, этот токсин может вызвать зуд, отеки, сильную тошноту, рвоту и судороги.

Материалы по теме Сила земли Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами

Ученый обеспокоился, что люди могут принять цветы за съедобные, раз ими украшают еду. К тому же, ликорин растворяется в воде, а, значит, гипотетически может содержаться в напитке.

Джеймс Вонг призвал подписчиков следовать простому правилу: никогда не есть то, в съедобности чего они не уверены на сто процентов.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!