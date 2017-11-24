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Австралийка назвала рак целебным и попала под шквал критики

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Австралийку затравили в сети за спорные высказывания о борьбе с раком. Об этом сообщила газета The Independent.

Критику интернет-пользователей вызвал пост блогера Оливии Баджен (Olivia Budgen) в Instagram, в котором она рассказывала, что рак — это, скорее, не заболевание, а повод заняться собой. После шквала критических комментариев она удалила публикацию из социальной сети. Однако скриншоты остались в интернете.

«Рак и другие заболевания — попытка вашего тела спасти вас. Надо просто посмотреть на происходящее с другой точки зрения, чтобы осознать, почему это происходит, взять контроль над своим здоровьем и понять, что ваше тело ВСЕГДА работает вам на пользу, а не во вред», — написала девушка. По ее словам, иммунная система обязательно поможет избавиться от вирусов и токсинов, стоит только заняться здоровьем всерьез и перейти на здоровое питание.

В своем Instagram девушка пропагандирует сыроедение и «натуральный» образ жизни в гармонии с природой. Например, в одном из постов она советует хоть раз в день ходить босиком по земле, чтобы впитать ее силу.

Некоторые пользователи Twitter сравнили ее с другим известным блогером Бель Гибсон, которая врала своим подписчикам, что вылечилась от рака благодаря диетам. Никакого заболевания у нее на самом деле не было. Аферистку оштрафовали на 400 тысяч австралийских долларов (17,8 миллиона рублей) в конце сентября.

Представитель исследовательской организации по борьбе с раком Cancer Research UK Мартин Ледвик (Martin Ledwick) прокомментировал газете Metro позицию блогера. «Советы мисс Банджен не имеют никакого отношения к научным фактам о природе рака и методам его лечения. Ее позиция бестактна по отношению к людям с этим заболеванием или людям, недавно потерявшим своих близких из-за рака, потому что она утверждает, что их можно было спасти, если бы они начали по-другому питаться». По его словам, правильное питание полезно для пациентов, однако само по себе неспособно их вылечить.

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