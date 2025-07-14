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10:43, 14 июля 2025Ценности

Известная 60-летняя актриса раскрыла секрет идеальных фото в бикини

Актриса Элизабет Херли посоветовала фотографироваться в бикини на восходе солнца
Мария Винар

Фото: @elizabethhurley1

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли раскрыла секрет идеальных откровенных снимков. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда «Остина Пауэрса» посоветовала фотографироваться в бикини на восходе или на закате. «Секрет удачных фото в бикини? Запрет прямых солнечных лучей. Восход или закат — лучшие друзья. Мы сняли это в семь утра», — объяснила она.

При этом знаменитость сопроводила публикацию кадром, на котором она продемонстрировала фигуру в атласном раздельном купальнике с небольшими золотистыми цепями вместо лямок.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли в откровенном виде покаталась на катере. Тогда актриса попозировала перед камерой в слитном купальнике с глубоким декольте.

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