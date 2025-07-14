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10:56, 14 июля 2025Силовые структуры

Российский подросток получил срок за расправу над подругой и ее матерью

В Екатеринбурге на 9,5 года осудили подростка за убийство подруги и ее матери
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге суд вынес приговор подростку за расправу над 14-летней подругой, ее матерью и псом породы шпиц. Об этом сообщает E1.RU.

Юноша получил 9,5 года колонии. Он признал вину и раскаялся. Мать осужденного будет выплачивать четыре миллиона рублей компенсации родственникам потерпевших.

О преступлении стало известно в ноябре 2023 года. Школьники встречались три месяца. Юноша заподозрил возлюбленную в измене и нанес ей несколько ударов ножом в ее квартире, затем дождался мать подруги с работы и также расправился с ней. После преступления подросток забрал банковскую карту женщины, снял с нее 40 тысяч рублей и пошел их тратить, позвав приятеля. Тому он рассказал о произошедшем, однако товарищ не стал молчать и сообщил о преступлении старшему брату подростка.

Молодой человек, с которым осужденный потратил деньги, получил два года условно за кражу чужого имущества.

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