Российский подросток получил срок за расправу над подругой и ее матерью

В Екатеринбурге на 9,5 года осудили подростка за убийство подруги и ее матери

В Екатеринбурге суд вынес приговор подростку за расправу над 14-летней подругой, ее матерью и псом породы шпиц. Об этом сообщает E1.RU.

Юноша получил 9,5 года колонии. Он признал вину и раскаялся. Мать осужденного будет выплачивать четыре миллиона рублей компенсации родственникам потерпевших.

О преступлении стало известно в ноябре 2023 года. Школьники встречались три месяца. Юноша заподозрил возлюбленную в измене и нанес ей несколько ударов ножом в ее квартире, затем дождался мать подруги с работы и также расправился с ней. После преступления подросток забрал банковскую карту женщины, снял с нее 40 тысяч рублей и пошел их тратить, позвав приятеля. Тому он рассказал о произошедшем, однако товарищ не стал молчать и сообщил о преступлении старшему брату подростка.

Молодой человек, с которым осужденный потратил деньги, получил два года условно за кражу чужого имущества.