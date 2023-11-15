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11:35, 15 ноября 2023Силовые структуры

Российского подростка взяли под стражу за расправу над подругой и ее матерью

В Екатеринбурге суд арестовал подростка за убийство подруги, ее матери и шпица

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге суд арестовал 16-летнего подростка за расправу над 14-летней подругой, ее матерью и псом породы шпиц. Об этом сообщает E1.ru.

Подозреваемый взят под стражу и отправлен в СИЗО до 13 января 2024 года.

В ходе заседания стало известно, что подросток ранее состоял на учете в службе по делам несовершеннолетних за грабеж, совершенный в 2022 году. Он тогда избежал наказания из-за возраста.

Юноша вел себя хладнокровно во время допроса, отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, отвечая на вопрос полицейских, как он будет жить после такого, обвиняемый заявил, что «девушка и ее мать стоят перед ним как живые». Подросток объяснил, что расправился с псом, потому что тот лаял.

О преступлении стало известно 14 ноября. Школьники встречались три месяца. Юноша заподозрил возлюбленную в измене и нанес ей несколько ударов ножом в ее квартире, затем дождался мать подруги с работы и также убил ее. После преступления подросток забрал банковскую карту женщины, снял с нее 20 тысяч рублей и пошел их тратить, позвав приятеля. Тому он рассказал о произошедшем, однако товарищ не стал молчать и сообщил о преступлении старшему брату подростка.

Именно к нему приревновал школьник свою подругу после того, как заметил его в окне ее квартиры. Он уже дал признательные показания.

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      Любовь Ширижик
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