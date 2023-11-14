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12:05, 14 ноября 2023Силовые структуры

Российский подросток расправился с подругой и ее матерью из ревности

В Екатеринбурге подросток зарезал 14-летнюю подругу и ее мать

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Екатеринбурге 16-летний подросток расправился с 14-летней подругой и ее матерью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Школьники встречались три месяца. Юноша заподозрил возлюбленную в измене и нанес ей несколько ударов ножом в ее квартире, затем дождался мать подруги с работы и также отнял у нее жизнь. После преступления подросток забрал банковскую карту женщины, снял с нее 20 тысяч рублей и пошел их тратить, позвав приятеля. Тому он рассказал о произошедшем, однако товарищ не стал молчать и сообщил о преступлении старшему брату подростка.

Именно к нему приревновал школьник свою подругу после того, как заметил его в окне ее квартиры. Он уже дал признательные показания.

В Следственном комитете России подтвердили информацию о преступлении. Возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подростка. Сейчас он на допросе.

Подозреваемого воспитывает одна мать, которая работает в частном охранном предприятии. Недавно она вызвала старшего сына 26 лет из Москвы, чтобы он повлиял на подростка. Однако невольно стал причиной расправы, вызвав в младшем брате ревность к подруге.

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      Любовь Ширижик
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