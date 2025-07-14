В России спрогнозировали охлаждение отношений с США

Депутат Чепа: Недружественные действия США не останутся незамеченными

Любые недружественные действия со стороны США не останутся для России незамеченными, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует объявить о поставках Украине наступательных вооружений. Два источника рассказали изданию, что, вероятно, Белый дом решился передать Киеву ракеты большой дальности.

Депутат указал, что недружественные решения США наложат отпечаток на последующие российско-американские отношения и контакты между государствами. По его словам, в Вашингтоне это понимают.

«Трамп очень громко заявлял о том, что будет поставлять системы ПВО для защиты Украины. При этом речь шла не о системах, а о ракетах. Количество этих ракет было просто смешным. Как расценивать, с одной стороны, громкие заявления о продолжении помощи Украине, а с другой стороны, вот эти цифры, о которых говорит Трамп? Они говорят, что это ничего», — напомнил Чепа.

Ранее 14 июля Трамп сообщил, что США передадут Украине системы зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом он отметил, что Вашингтон отправит Киеву «различные единицы» вооружений, за которые украинская сторона полностью заплатит.