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10:43, 14 июля 2025КультураЭксклюзив

Работавшая с Александром Миттой актриса рассказала об уникальности режиссера

Актриса Ольга Будина назвала режиссера Александра Митту человеком-эпохой
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Ушел великий советский и российский кинорежиссер, художник, сценарист и поэт, заявила актриса Ольга Будина. Так в разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на сообщения о смерти народного артиста Российской Федерации кинорежиссера Александра Митты.

«Александр Наумович Митта — великий режиссер, великий человек. Человек-эпоха. Для нас для всех это невосполнимая утрата. Человек, который сделал очень много, в том числе для воспитания людей. Потому что все его фильмы заставляют задуматься, заставляют размышлять», — поделилась Будина.

Я счастлива, что мне удалось поработать с ним. Я думаю, что слова благодарности за то, что он повстречался на жизненном пути, многие актеры сегодня говорят

Ольга Будинаактриса

Актриса отметила, что практически все фильмы режиссера сняты в разных жанрах.

«Это уникальный случай. Мы можем посмотреть линейку его фильмов, и понять, что это снял один режиссер, практически невозможно. В то же время все эти фильмы сделаны мастерски. Все его фильмы любимы зрителями. У него практически не было никаких проходных картин», — добавила Будина.

Ранее стало известно, что в возрасте 92 лет ушел из жизни народный артист Российской Федерации известный кинорежиссер Александр Митта. Информацию о смерти постановщика подтвердил его сын Евгений.

Александр Митта известен как автор картин «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», «Граница: Таежный роман» и других.

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