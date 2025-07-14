Российский «Резкий» уничтожил подлодку на учениях

Корветы ТОФ проекта 20380 уничтожили подлодку условного противника на учениях

Корветы проекта 20380 Тихоокеанского флота (ТОФ) России уничтожили подлодку условного противника на учениях в заливе Петра Великого. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ, передает РИА Новости.

«Экипажи корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" ТОФ провели учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории залива Петра Великого», — говорится в сообщении.

В ходе поисковых операций экипажи обнаружили неопознанную субмарину, которая пыталась избежать преследования. Роль неопознанного корабля выполняла дизель-электрическая подлодка «Волхов» проекта 636.3.

Корабли проследили за подводным объектом и подали сигнал о необходимости всплытия. После отказа выполнять указания экипажи корветов условно уничтожили цель. Они отработали применение торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.

Также отряд кораблей провел учения по борьбе с беспилотниками и безэкипажными катерами. Боевые расчеты применяли артиллерийские установки АК-630М и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, экипажи провели учения по обороне и защите при стоянке на незащищенном рейде.

В апреле издание The National Interest писало, что подлодки проекта 636.3, которые называют «Черными дырами» из-за их малозаметности, расширят возможности Тихоокеанского флота России. ТОФ получил шесть подлодок этого проекта.