Врачи приняли смертельно опасное заболевание за аллергию на орехи

В американском штате Колорадо врачи перепутали синдром токсического шока у девятилетней пациентки с аллергией на орехи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В августе Габриэлла Бонди (Gabriella Bondi) пожаловалась родителям на сильную сухость кожи, ее отвели к врачу. Медики предположили, что речь идет о легкой аллергической реакции на орехи. Однако через несколько дней девочка начала терять волосы и покрылась болезненной красной сыпью.

35-летняя мать ребенка Кристина Бонди-Серрато (Christine Bondi-Cerrato) отвезла девочку в местное отделение неотложной помощи. Там у нее диагностировали опасный для жизни синдром токсического шока.

Это редкое опасное для жизни состояние, которое возникает в результате попадания в кровоток бактерий, которые выделяют опасные токсины и поражают внутренние органы. Одним из основных симптомов болезни является сыпь.

Девочка прошла курс лечения антибиотиками и теперь полностью выздоровела от недуга.

Кристина Бонди-Серрато решила поделиться историей, чтобы люди знали о существовании этого редкого состояния и понимали, как лечить его на ранних стадиях.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка из британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, умерла от редкой врожденной болезни, которую врачи принимали за кишечную инфекцию. У девочки была врожденная диафрагмальная грыжа — порок развития диафрагмы, при котором грудная клетка не отделена от брюшной полости полностью.

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