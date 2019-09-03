Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию

Жительница ирландского города Дублин спутала симптомы опухоли головного мозга у дочки с аллергией на еду. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Сара Смит (Sarah Smith) заметила, что ее пятилетняя дочь Люси (Lucy) выглядит отрешенно и не играет со сверстниками. Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу. Врач осмотрел пациентку и заключил, что ее поведение связано с жаркой погодой.

Доктор посоветовал Смит наблюдать за питанием дочери. Когда семья собиралась на экскурсию в зоопарк, состояние Люси ухудшилось. «Она была сама не своя, — вспоминает мать. — Она закатила глаза и обмочилась. Когда я пыталась ее поднять и переодеть, ее тело обмякло». Взволнованная женщина позвала супруга, чтобы тот вызвал скорую помощь.

Парамедики пытались успокоить мать, предположив, что у ребенка вирусная инфекция. В больнице Люси сделали МРТ и выявили у нее терминальную стадию опухоли головного мозга. Доктора провели больной неотложную операцию и предложили оказать ей паллиативную радиотерапию. По мнению медиков, девочке осталось жить не более девяти месяцев.

Родители отказались от лечения и отвезли Люси домой. Они посадили дочь на растительную диету. «Дома ей стало лучше, она начала приходить в себя. Это моя крошка Люси, и я не хочу, чтобы радиотерапия изменила ее, — утверждает Смит. — Мы лечим ее народными методами». Семья открыла сбор средств на GoFundMe, чтобы обеспечить лучшую заботу о больном ребенке.

В июле сообщалось, что в английском городе Ипсвич, графство Суффолк, врачи спутали редкую болезнь крови пациентки с тонзиллитом. Британка страдала апластической анемией — крайне опасным и редким поражением костного мозга.

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