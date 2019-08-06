Ветрянка годовалого ребенка обернулась смертельным заболеванием

В английском городе Бриджуотер, графство Сомерсет, врачи диагностировали у ребенка смертельную болезнь после того, как он заразился ветрянкой. Об этом сообщает британское издание Daily Record.

Годовалый Флетчер Смит (Fletcher Smith) подцепил ветряную оспу от одной из своих старших сестер. Спустя несколько дней, мама мальчика Керри (Kerry) заметила, что его голова распухла. Женщина доставила ребенка в больницу, где у него диагностировали сепсис, которым он заразился через рану на теле. Флетчеру провели курс внутривенных антибиотиков и выписали.

Однако через несколько дней у мальчика поднялась температура и Керри снова пришлось обратиться к врачам. Они обнаружили у него сепсис, который ребенок смог побороть во второй раз. Тогда, после многочисленных анализов, не дающих точного ответа, почему произошел рецидив, медики решили отправить на исследования его костный мозг. Они диагностировали у него хронический миелолейкоз — агрессивную форму рака крови, при котором характерно снижение уровня лейкоцитов в крови, что приводит к снижению иммунитета.

«Когда мы узнали, что у Флетчера рак, мы просто сломались. Я чувствовала, что кто-то ударил меня в грудь, это было ужасно»,— рассказала Керри.

После того как медики поставили ребенку диагноз, ему назначили курс химиотерапии. Сейчас он проходит клинические исследования в одной из детских больниц, чтобы специалисты могли подобрать наилучший метод лечения. Ожидается, что исследования могут продлиться около семи месяцев.

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