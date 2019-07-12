Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице. Об этом сообщает таблоид Metro.

35-летняя Кэрол Феннер (Carol Fenner) родила дочь Луну (Luna) в марте текущего года. У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных. Доктора предупредили мать, что у ребенка может быть рак. Однако проведенное МРТ не выявило у маленькой пациентки опасного заболевания.

Женщина поделилась фотографией Луны в социальных сетях и столкнулась с грубостью от незнакомых пользователей. Феннер припомнила самый неприятный комментарий, который она получила от мужчины. «Может быть, лучше убить ее, чем жить рядом с таким монстром, как Луна?» — написал он. Американка признала, что внешность ее дочери может шокировать окружающих, однако она призвала людей контролировать свои эмоции.

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Родимое пятно покрывает глаза, нос, щеки и большую часть лба четырехмесячной Луны. Несмотря на негативные сообщения, многие юзеры поддержали девочку и ее мать. По словам Феннер, некоторые ее подписчики прозвали младенца бабочкой из-за формы родимого пятна. «Люди покрывали свои лица темной краской и присылали нам фотографии. Когда я их увидела, меня захлестнули эмоции, — вспоминает женщина. — Они ведь оторвались от своих дел и попытались приободрить нас».

Родители Луны опасаются, что в более старшем возрасте над их дочерью будут издеваться. Они уже ищут способ, как без вреда для ее здоровья удалить с лица огромное родимое пятно: «Аномалия Луны очень редкая, поэтому хирурги дают разные советы. Кто-то говорит, что девочка должна подрасти, другие же уверяют, что операцию нужно проводить немедленно».

На данный момент родители собирают деньги на предстоящие процедуры на краудфандинговой платформе GoFundMe. «Хочу, чтобы Луна выросла и поняла — я делаю все возможное, чтобы ей помочь», — заключила Феннер.

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