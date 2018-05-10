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Скрывавшая огромное родимое пятно «химера» стала моделью

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Тейлор Махл

Американка Тейлор Махл (Taylor Muhl) стала моделью, несмотря на то, что всю жизнь стеснялась своего огромного родимого пятна на животе. Об этом сообщило издание The Mirror.

С рождения правая часть живота Махл была гораздо более темного оттенка, чем левая, также девушка страдала от многочисленных проблем с иммунитетом. Американка очень стеснялась этой особенности и всегда носила одежду, прикрывающую живот. Однажды она даже попыталась удалить лазером отметину, но не выдержала боли и отказалась от этой идеи.

Уже во взрослом возрасте врачи диагностировали модели химеризм — редкое генетическое состояние, когда человек совмещает в себе два набора ДНК. Оно развивается при поглощении одним близнецом другого в утробе на ранних стадиях эмбрионального развития. Мать Махл рожала дома и не делала УЗИ, поэтому не знала, что изначально была беременна близнецами. По ее словам, в детстве модель просила покупать такую же одежду, как у ее лучшей подруги и часто спрашивала, не близнецы ли они.

После того, как Махл узнала о своем диагнозе, она перестала скрывать родимое пятно, так как захотела, чтобы о химеризме узнали как можно больше людей. «Раньше я просила фотографов убрать мою особенность при обработке снимка, но теперь чувствую себя увереннее. Я хочу, чтобы все знали, что не имеет значения, если вы не такой как все из-за какого-либо заболевания, в мире найдется место каждому», — объяснила свое решение Махл.

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