Загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик

Семья из пригорода Лондона потратила огромную сумму на поиск верного диагноза для своего сына. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В январе 2018 года 16-летний Валентино Эродоту (Valentino Erodotou) стал жаловаться на резкую боль и жжение в области груди. К февралю юноше пришлось перейти.на домашнее обучение. Еще через четыре дня Валентино начал испытывать трудности при движении и попал в больницу.. Врачи пытались лечить его от гастрита, но это не помогало. Через восемь недель после первых симптомов юноша лишился возможности ходить и теперь передвигается на инвалидной коляске.

С тех пор родители Валентино потратили около 35 тысяч фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей), чтобы найти специалиста, который сможет поставить верный диагноз. Частный педиатр, который осматривал юношу, также предполагал у него гастрит. Гомеопат с Кипра нашел у него болезнь Лайма и прописал пищевые добавки, стоящие 1200 фунтов стерлингов в месяц (более 90 тысяч рублей). Валентино принимал их четыре месяца, но улучшения не наступило.

Юношу пытались лечить от синдрома хронической усталости и глютеновой атаксии, но и это не принесло результатов. Он постоянно чувствовал себя усталым и не мог двигать ногами. Поскольку томография и анализ крови не выявили ничего необычного, его родители возлагают надежды на генетическое тестирование и осмотры у ревматолога и иммунолога. Сейчас они пытаются собрать необходимую сумму на краудфандинговом сервисе.

«Наш долг как родителей состоит в том, чтобы показать Валентино, что ему необходимо бороться», — говорит отец мальчика. По его словам, раньше Валентино вел активный образ жизни, а сейчас вынужден сидеть дома и общаться со сверстниками лишь в интернете. Впрочем, несмотря на сложности, юноша все же посетил школьный выпускной на инвалидной коляске.

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