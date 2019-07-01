Загадочная болезнь разъела до крови ногти женщины

Жительница английского города Ливерпуля рассказала о загадочной болезни, разъедающей ее ногти. Ее слова приводит местная газета The Liverpool Echo.

53-летняя Андреа Калланд (Andrea Calland) впервые обратилась в больницу, когда у нее начал отслаиваться один из ногтей на ноге. Терапевт дважды брал образцы больного ногтя на анализы, однако обследования не выявили отклонений. Доктора прописали женщине лечебный крем и направили ее к дерматологу, который также не нашел причин болезни.

Британка утверждает, что доктора теряются в догадках и не ставят точный диагноз, а ее ногти стремительно отслаиваются и гниют. Женщина призналась, что необъяснимое заболевание негативно повлияло на отношения с возлюбленным. В 2013 году у Калланд диагностировали блефарит (воспаление краев век). Из-за опухших глаз она перестала покидать дом без крайней нужды. Разрушение ногтей окончательно подорвало ее уверенность в себе.

«Раньше я каждую неделю выбиралась с друзьями в город, — вспоминает Калланд. — Но все это в прошлом. Теперь я все время сижу дома».

Женщина призналась, что самостоятельно лечила ногти средствами от грибка. «Сейчас они выглядят немного лучше, чем раньше», — отметила Калланд. По ее словам, из-за болезни вокруг ее ногтей появляются кожные наросты, которые гниют и кровоточат. «Это сущий ад, — говорит она. — Я не знаю, что мне делать и куда обратиться за помощью».

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