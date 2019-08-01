Невинный поцелуй едва не оставил ребенка слепым

В английском городе Прествич, графство Большой Манчестер, ребенок мог лишиться зрения из-за герпеса. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

По словам матери мальчика, 22-летней Хейли Этеридж (Hayley Etheridge), ее сын Бэйли-Грей стал жаловаться на усталость, а на его лице появилась сыпь. Она немедленно отвезла его в больницу, где врачи нашли у ребенка вирус простого герпеса, который мог передаться через поцелуй с инфицированным человеком. Они предупредили, что если он распространится и на глаза, то ребенок может лишиться зрения.

«Я понятия не имела, что простая лихорадка на губах может быть настолько опасной для моего сына» — отметила женщина.

Настоящим шоком для беременной на тот момент Этеридж стало то, что она тоже может заразиться и навредить своему нерожденному ребенку. Вирус герпеса мог повредить головной мозг малыша и даже привести к летальному исходу.

Британке пришлось находиться под наблюдением врачей на протяжении оставшегося срока беременности, так как медики долго не могли определить, передался ли вирус ее нерожденному ребенку.

Через некоторое время Бэйли-Грей пошел на поправку, а здоровью его двухлетнего брата Вито сейчас ничего не угрожает. Этеридж поблагодарила персонал больницы за внимательное отношение и начала кампанию за обязательное тестирование беременных женщин на вирус простого герпеса.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!