Из жизни
 
Последние новости
Названа причина распространения лесных пожаров в Сибири
Порошенко рассказал о мечте остаться в живых
В российском городе из-за обысков парализована работа похоронной службы
Россияне назвали Соловьева и Малахова самыми честными журналистами
Финляндия ужесточила процедуру получения виз для россиян
Пожилая американка пнула полицейского и получила удар электрошокером
Киркоров вслед за Галкиным раскритиковал «гламурный ор по поводу пожаров»
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Пассажир остановил движение в московском метро в час пик 
Россиянам рассказали о погоде в августе
Новости партнеров

Невинный поцелуй едва не оставил ребенка слепым

Перейти в «Мою Ленту»

В английском городе Прествич, графство Большой Манчестер, ребенок мог лишиться зрения из-за герпеса. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

По словам матери мальчика, 22-летней Хейли Этеридж (Hayley Etheridge), ее сын Бэйли-Грей стал жаловаться на усталость, а на его лице появилась сыпь. Она немедленно отвезла его в больницу, где врачи нашли у ребенка вирус простого герпеса, который мог передаться через поцелуй с инфицированным человеком. Они предупредили, что если он распространится и на глаза, то ребенок может лишиться зрения.

«Я понятия не имела, что простая лихорадка на губах может быть настолько опасной для моего сына» — отметила женщина.

Настоящим шоком для беременной на тот момент Этеридж стало то, что она тоже может заразиться и навредить своему нерожденному ребенку. Вирус герпеса мог повредить головной мозг малыша и даже привести к летальному исходу.

Британке пришлось находиться под наблюдением врачей на протяжении оставшегося срока беременности, так как медики долго не могли определить, передался ли вирус ее нерожденному ребенку.

Через некоторое время Бэйли-Грей пошел на поправку, а здоровью его двухлетнего брата Вито сейчас ничего не угрожает. Этеридж поблагодарила персонал больницы за внимательное отношение и начала кампанию за обязательное тестирование беременных женщин на вирус простого герпеса.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mum's warning after son’s herpes infection ‘that could have left him blind’
Поцелуй на крещении едва не убил новорожденного ребенка
Минутное объятие обернулось для младенца тяжелой болезнью
Новорожденного ребенка убил поцелуй
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0231 июля

«Вслед кричат про Путина и водку»

Рассказ россиянки о жизни в Китае
14:2831 июля

Огромный камень в организме женщины помешал ей ходить в туалет

02:02Сегодня

Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни

07:02Сегодня

Учитель нашел в парке алмаз весом 2,12 карата

Из жизни00:0314 июля
Терри Расмуссен в 1969 году

«Никогда не встречала такого жуткого человека»

Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
16:2331 июля

Разъяренный слон разбил лобовое стекло джипа с туристами

19:1031 июля

Бизон напал на подростка и подбросил его в воздух

20:2731 июля

Супруги сорвали миллионный джекпот и решили жить роскошно

Из жизни00:0315 мая
Томми Томпсон

Проклятое золото

Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
18:0231 июля

Научные эксперименты сделали ребенка звездой сети

15:3231 июля

Трехлетний ребенок повис на балконе пятого этажа

10:3931 июля

Женщина 37 лет хранила в холодильнике мертвого младенца

Россия
«Избитая голышом выбежала на улицу»
Почему в России домашние тираны бьют жен, детей и стариков — объясняет полицейский
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Победа колхозного строя»
 
Названа причина распространения лесных пожаров в Сибири
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
Медведев заподозрил умышленный поджог леса в Сибири
Россиянам рассказали о погоде в августе
Все материалы
Мир
«Упарываюсь, потому что мне пофиг на жизнь»
 
Ким Чен Ын пообещал врагам страдания от новой ракеты
Пожилая американка пнула полицейского и получила удар электрошокером
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
США ввели санкции против главы МИД Ирана
Стали известны подробности телефонных переговоров Путина и Трампа
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Все материалы
Бывший СССР
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
На украинские улицы вывели Нацгвардию
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Зеленский раскритиковал не пускавшего к нему людей прокурора
В ДНР заявили о готовности продолжить мирный процесс
Все материалы
Экономика
Потому и не кусают
По всей планете массово гибнут пчелы. Под угрозой — все сельское хозяйство России
Россиянам начали отказывать в займах «до получки»
Экономика США дала заднюю
Названа лучшая русская колбаса
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
Над немецкой экономикой сгустились «тучи»
Aston Martin опустился на новое дно
Все материалы
Силовые структуры
Укравшего 12 тонн техники подполковника Балтфлота заподозрили в новых хищениях
«В sizo не так уж забавно»
Американец рассказал, как отсидеть 600 дней в российской тюрьме
Опубликован список самых роскошных могил воров в законе
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Американец осужден за хищение 11 миллиардов рублей в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Россия испытала военный интернет
Найдена главная причина появления рака
Рассекречены документы об освобождении Каунаса
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Все материалы
Спорт
Сам себе хозяин
Убийства, обманы и деньги: как живет главный боксер современности
Чемпион мира по боксу сядет в тюрьму на 18 лет за насилие над дочерью
«Зенит» предложил нападающему «Барселоны» рекордную зарплату
Поветкин узнал имя следующего соперника
Российский боец MMA заговорил о нужде UFC в «славянских лицах»
Вдове боксера Дадашева заплатят
Марио де Кастро (справа)«Он был гораздо лучше Пеле»
Этот бразилец был самым результативным футболистом в истории. Что погубило его карьеру?
Все материалы
Культура
Убийцы, насильники и студенты
Как грехи отцов мешают жить детям — книги недели
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Главные сериалы месяца
Серийные убийцы, феи-проститутки и пьяная драка с Богом
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Киркоров вслед за Галкиным раскритиковал «гламурный ор по поводу пожаров»
«Город трубит о том, что она зарезала мужчину»
Насильники платят жизнью за издевательства над женщинами: главные книги недели
Поэт Евгений Евтушенко принимает цветы во время авторского вечера«Я понял, что они делят мир»
Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
Все материалы
Интернет и СМИ
Мари Софи Хингст«С меня будто заживо содрали кожу»
«Блогерша года» одурачила мир выдумкой о предках-евреях. Разоблачение стоило ей жизни
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
Найден способ заразить любой iPhone через сообщения
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Twitter-аккаунт посольства России в Сирии заблокировали
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Все материалы
Ценности
Deng Xiaoping during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984. Deng Xiaoping reviewing the honor guard of the three services during the celebration of the 35th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Beijing, China. October 1, 1984Членовоз с хохолком
Китайцы пытаются сделать свою версию роскошного «Кортежа». Почему у них ничего не выходит?
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
Определены самые популярные бренды лета
Назван любимый премиальный кроссовер россиян
46-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила пользователей сети
Модель Playboy утопила Lamborghini в бассейне
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Самый большой авиалайнер в мире появился в аэропорту из ниоткуда и приземлился
Ребенок поел в гостиничном кафе и чуть не умер
Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию
Россияне поставили рекорд в Турции
Все материалы
Из жизни
«Вслед кричат про Путина и водку»
Рассказ россиянки о жизни в Китае
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Невинный поцелуй едва не оставил ребенка слепым
Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни
Учитель нашел в парке алмаз весом 2,12 карата
Бизон напал на подростка и подбросил его в воздух
Все материалы
Тест новой Mazda3
Она не очень быстрая, она переднеприводная, тесная, низкая и дорогая. И она нам нравится!
Самые крутые и странные автомобили в самом центре Москвы
Посмотрите, как прошла юбилейная Кастом Конвенция
Лучшее автомобильное видео июля
Ford F-150 против 450 тонн, дрифт на переднеприводном Фиате, Гелик в грязи и КАМАЗ
Посмотрите на главный в году выезд советских машин
Участники ГУМ Авторалли 2019 наполнили Москву «Победами», «Волгами» и даже «Москвичами»
Hyundai запустит в России сервис подписки на кроссоверы
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве
Все материалы
Дом
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Назван город России с худшим ЖКХ
В России подешевела ипотека
Россияне засобирались в Испанию
Российские коммунальщики отремонтировали улицу кусками надгробий
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы