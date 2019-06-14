Поцелуй на крещении едва не убил новорожденного ребенка

В английском городе Барнсли, графство Саут-Йоркшир, новорожденный ребенок во время обряда крещения подхватил вирус герпеса, представляющий угрозу жизни младенцев. Об этом сообщает издание The Sun.

21-летняя Эшли Уайт (Ashleigh White) заметила, что у ее сына Ноа (Noah), которому было всего четыре недели, воспалился правый глаз. Взволнованная мать предположила, что у ребенка герпес, и обратилась за помощью к медикам. Результаты обследования, полученные через несколько дней, подтвердили ее подозрения.

Врачи объяснили Уайт, что мальчик, вероятнее всего, подхватил вирус после поцелуя с инфицированным человеком. Тогда женщина вспомнила, что пять дней назад новорожденного целовали на обряде крещения.

Мальчик 2,5 месяца лечился в детской больнице. «Мы успели заметить вирус, прежде чем он попал в его кровь, — объяснила британка. — У Ноа несколько дней не открывались глаза».

Шесть месяцев ребенку давали профилактическое противовирусное средство, однако в марте 2019 года его здоровье ухудшилось. Две недели он проходил интенсивное лечение под присмотром медиков. Ему прописали прием лекарств до марта следующего года. По словам Уайт, мальчику, которому исполнилось девять месяцев, придется регулярно обследоваться в больнице, однако его жизни больше ничто не угрожает.

В начале марта сообщалось, что в Великобритании ребенок попал в больницу в результате заражения герпесом от поцелуя. Врачи своевременно оказали Кало (Kalo) медицинскую помощь, в результате чего его состояние нормализовалось. На лице мальчика остались лишь шрамы от болезни.

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