Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью

В английском городе Ипсвич, графство Суффолк, врачи спутали редкую болезнь крови пациентки с тонзиллитом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

21-летняя Энни Лавгроув (Annie Lovegrove) обратилась в больницу с жалобой на язвы во рту. Врачи обнаружили, что у пациентки воспалены миндалины, прописали ей лекарства от тонзиллита и отправили домой. На следующий день у девушки подскочила температура до 41 градуса по Цельсию, и ее доставили в отделение неотложной помощи.

Лавгроув пролежала под присмотром медиков две недели. Проведенные обследования выявили, что британка страдала апластической анемией — крайне опасным и редким поражением костного мозга. В крови девушки было снижено количество эритроцитов и лейкоцитов, и ее иммунная система ослабла. Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки.

Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь. Донором стала ее 17-летняя сестра Милли (Millie). Пациентка вынужденно прошла курс химиотерапии, чтобы подготовить организм к операции. В мае ей успешно провели трансплантацию, сейчас юная британка восстанавливается.

«Очень важно, чтобы люди обращали внимание на такие симптомы болезни, как синяки и язвы на теле. Таким образом организм нам показывает, что он не в порядке, — подчеркнула Лавгроув. — Доктора сказали мне, что я могла умереть, не обратись я в отделение экстренной помощи».

По данным издания, апластическая анемия — чрезвычайно редкое заболевание, которое ежегодно встречается лишь у 100-150 жителей Англии.

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