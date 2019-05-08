Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию

В Турции женщина подала в суд на врачей, которые спутали беременность со злокачественной опухолью. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2018 году у 35-летней Серпил Баги (Serpil Baga) обнаружили и удалили опухоль одного из яичников. Через три месяца у нее повысился уровень хорионического гонадотропина — гормона, который вырабатывается во время беременности, но может свидетельствовать и о раке матки.

Врачи сочли его признаком распространения раковых клеток и назначили женщине химиотерапию. При обследовании в ее матке нашли две опухоли длиной 12 и 19 сантиметров. Их планировали удалить, однако за несколько дней до операции у нее произошел выкидыш.

Как выяснилось, за опухоли приняли зародыши близнецов, которыми была беременна женщина. Причиной выкидыша стала химиотерапия, которую она проходила. Бага и ее супруг считают, что лечившие ее специалисты допустили халатность, и добиваются, чтобы их наказали.

В феврале сообщалось, что жительница австралийского города Мельбурн спутала симптомы рака с беременностью и обратилась к врачу. У нее обнаружили опухоль яичника диаметром 13 сантиметров.

Больше интересных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!