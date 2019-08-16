Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком смертельной болезни

Жительница канадской провинции Новая Шотландия рассказала о едва заметном пятне над ее губой, которое оказалось признаком рака кожи. Ее слова приводит издание The Sun.

Трейси Френч (Tracy French) утверждает, что небольшое пятно светло-розового цвета появилось на ее лице несколько лет назад. Со временем нарост покрылся тонкими чешуйками и встревожил ее дерматолога: «Да, поначалу казалось, что у нее маленький прыщик, однако позже это переросло в нечто более серьезное».

Женщина не придавала новообразованию значения, пока оно не начало краснеть. Тогда Френч обратилась в больницу, где ее направили на биопсию. Обследование выявило, что у канадки карцинома плоскоклеточная — злокачественная опухоль кожи.

Френч перенесла операцию и избавилась от опасного заболевания. Женщина посоветовала окружающим тщательнее защищать кожу от прямых солнечных лучей и обращаться к врачам при первом появлении странных пятен на теле.

Ранее в августе сообщалось, что жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость. В результате ей диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга — прим. «Ленты.ру»). Женщина перенесла две операции, посетила 30 сеансов лучевой терапии и теперь проходит курс химиотерапии.

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