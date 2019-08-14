Хроническая усталость женщины оказалась смертоносной болезнью

Жительница английского города Милтон-Кинс, графство Бакингемшир, десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость. Об этом сообщает таблоид The Sun.

32-летняя Эмили Корриган (Emily Corrigan), мать четырех детей, списывала сильную усталость, головные боли и головокружение на стресс раннего материнства. «У меня так часто раскалывалась голова, я была совсем без сил, — вспоминает женщина.— Но мне казалось, что так у всех матерей».

Корриган диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга — прим. «Ленты.ру») в июле 2015 года, когда ее неотложно доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Женщине пришлось перенести две операции на головном мозге, одна из которых была в октябре прошлого года.

Британка посетила 30 сеансов лучевой терапии и теперь проходит курс химиотерапии. Корриган решила поделиться своей историей, чтобы обратить внимание окружающих на опасность чрезмерной усталости.

Ранее сообщалось, что раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Хирурги своевременно удалили доброкачественное новообразование и вылечили больную.

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