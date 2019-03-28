Рассеянность британки оказалась симптомом эпилепсии

Жительница британского города Челтнем, графство Глостершир, рассказала о жизни с эпилепсией. Ее историей поделилось издание Metro.

21-летняя Жасмин Бановик (Jasmine Banovic) страдала от приступов болезни с девяти лет. Поначалу девочка не понимала, что с ней происходит: иногда она переставала реагировать на происходящее вокруг на несколько секунд. Из-за этого учителя часто делали Бановик замечания и обвиняли ее в рассеянности и мечтательности. Мать отвела ее к терапевту, чтобы проверить слух. Врач направил ребенка к неврологу. К 11 годам Бановик диагностировали эпилепсию.

Британка очень сильно переживала, что диагноз делает ее не такой, как ее одноклассники, а потому пять лет скрывала свою болезнь от окружающих. Из-за этого девочка еще больше волновалась, потому приступы участились. В самые худшие дни у нее бывало до 30 припадков, длящихся от десяти секунд до пяти минут. В 15 лет ее перевели на домашнее обучение. Бановик пожалела, что в детстве не знала о сообществах больных эпилепсией: «Мне казалось, что я единственный ребенок в мире, с которым это происходит. Я бы хотела оказаться в кругу себе подобных и получить поддержку».

Через год Бановик впервые пообщалась с психотерапевтом и после этого стала спокойнее воспринимать свой диагноз. Она начала ответственнее относиться к приему лекарств, из-за чего припадки стали случаться гораздо реже. Тем не менее, девушка и сейчас страдает от побочных эффектов от медикаментов — головных болей, тошноты и усталости. Иногда из-за плохого самочувствия ей приходится отменять встречи в последний момент, из-за этого у нее портятся отношения с друзьями.

Девушка поделилась своей историей, чтобы вдохновить других больных эпилепсией людей не сдаваться.

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