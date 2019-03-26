Из жизни
 
Последние новости
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Названы главные страхи россиян в отпуске
Требования Прибалтики посчитали смехотворными для России
На стену на границе с Мексикой выделят миллиард долларов
Названы лучшие средства для мытья пола
Тысячи людей по всему миру объединились ради освобождения из-под гнета Google
Медведеву назвали фальшивкой за отказ благодарить Тутберидзе
США соберут над Землей ядерный двигатель
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Новости партнеров

Мужчина принял рак за укус насекомого и потерял глаз

Перейти в «Мою Ленту»

Житель британского города Реддитч, графство Вустершир, долгое время принимал раковую опухоль на носу за след от укуса насекомого. Как сообщает издание Birmingham Live, новообразование так разрослось, что мужчине пришлось удалить глаз.

Дэвид Хистон (David Histon), всю жизнь проработавший садовником, не придал значения появившейся на носу отметине, приняв ее за укус насекомого. Когда она увеличивалась, 66-летний мужчина мазал ее кремом. К тому времени, когда он решил показаться врачу, размер отметины вырос до полутора сантиметров.

Доктор заподозрил у мужчины рак кожи и направил его на биопсию. Процедура продлилась около семи часов, так как опухоль проникла очень глубоко.

На следующий день Хистону узнал, что ему удалят глаз, в противном случае опухоль может проникнуть в мозг. Операция прошла спустя две недели. Мужчине пришлось четыре месяца провести в больнице и пройти 20 сеансов радиотерапии.

Как только британца выписали из больницы, он попросил сына выложить в социальные сети пост об опасности рака кожи. «Если вы увидели на коже пятнышко, крапинку, родинку или бородавку, то сходите к врачу и проверьтесь», — призвал Хистон. Он добавил, что его супруга уже удалила четыре подозрительные родинки после его операции.

Бывшая медсестра Хистона отметила, что хотя пациент вошел в ремиссию, никто не может точно сказать, заболеет ли он раком снова.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Gardener thought he had insect bite - but ended up half-BLIND
«Безобидное пятнышко» лишило американку носа
Застарелый синяк британки оказался редкой формой рака
Косметолог разглядела на теле клиентки признак рака и спасла ей жизнь
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0225 марта

«Россия остается для них загадочной далекой страной»

История россиянки о жизни во Франции
06:30Сегодня

Редкое заболевание заставило британку спать 22 часа в сутки

19:3025 марта

Новой «Мисс Москва» вручат запасную корону вместо сломанной

17:0825 марта

Акула снова напала на купальщика на Большом барьерном рифе

Из жизни00:0222 марта

«Приходится делать вещи, от которых страшно»

Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
20:1725 марта

Годовалого ребенка два дня спасали из 18-метрового колодца

18:5625 марта

Энтомолог позволил личинкам паразита расти внутри себя

14:0625 марта

Мальчик попрыгал на кровати и сломал бедро пополам

Из жизни00:0123 марта

Бумажный след

Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
18:0925 марта

Злой тюлень внезапно напал на женщину и прокусил ей ногу до кости

16:2725 марта

Мужчина помыл голову отравой и остался без волос

08:2425 марта

71-летняя британка стала самой старой эротической танцовщицей

Россия
«Муж оставляет квартиру жене и уходит в никуда»
Что заставляет россиян бросить все и стать бездомными
«С детства я ощущала присутствие иного»
Как живут в России люди, верящие в магию и зовущие себя ведьмами и колдунами
«Дочка таяла и слабела на глазах»
У Наташи нет денег на дорогое лекарство. Ей нужна ваша помощь
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
В России вынесли первое наказание за вовлечение несовершеннолетних в митинги
Увольнение учительницы за фото в купальнике признали ошибкой
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
Все материалы
Мир
Женский сектор
Палестинки бились за свободу наравне с мужчинами. Теперь у них нет работы и модных нарядов
Россию обвинили в «бездумной эскалации» в Венесуэле
На стену на границе с Мексикой выделят миллиард долларов
Адвоката предполагаемой любовницы Трампа арестовали
Американец вмешал ЛСД в напитки «негативных» коллег и попался
Попавшие в засаду боевиков в Сирии российские офицеры погибли
США оценили российские действия в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ЗеленскийШутки в сторону
Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом
Требования Прибалтики посчитали смехотворными для России
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
Тимошенко раскрыла отношение к лидеру президентской гонки на Украине
Порошенко отговорил украинцев вставать на колени перед Путиным
Зеленский обозначил план возвращения Крыма и Донбасса
Тимошенко рассказала о бизнес-связях Порошенко с Кремлем
Все материалы
Экономика
Поверили на слово
Россияне не понимают, для чего нужны нотариусы. Но все равно несут им свои деньги
Трансграничный паралич
Институт Гайдара оценил рынок электронной торговли в России
Санкции США оставили российский регион без сладостей
Названы лучшие средства для мытья пола
В Европе сочли незаменимым транзит газа через Украину
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Россиянам перекроют доступ к онлайн-казино
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Теплов«С людьми обращался хуже, чем в Освенциме»
Бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов. Его убили за жадность и жестокость
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
Дерущихся в ресторане силовиков рассудил авторитет Тюля
У найденного мертвым в колонии бывшего охранника Кадырова изъяли почки и легкие
Заместитель генпрокурора попал в реанимацию после падения из машины
Все материалы
Наука и техника
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
США соберут над Землей ядерный двигатель
Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники
США ответят России «технологией будущего»
Пентагон испытал две противоракеты
Все материалы
Спорт
Мартен ФуркадПадение в пропасть
Проблемы России и провал Фуркада — чем завершился биатлонный сезон
Тутберидзе рассказала об отсутствии радости от олимпийских медалей
Медведеву назвали фальшивкой за отказ благодарить Тутберидзе
Моуринью отказался считать Зидана настоящим тренером
Овечкин пообщался с Трампом
Бывший хоккеист сборной России признал поездку к президенту бессмысленной
Российский биатлон обвинили в сливе дезинформации
Все материалы
Культура
Выступление рок-группы «Алиса»«Я знаю с десяток песен, которые прикончили СССР»
Как русский рок развалил Советский Союз
Бен Ладен, ведьмы и массовая истерия
Как художники заставили террористов петь романсы и наблюдали за казнью святых
По асфальту белым Мелом
Расизм, кастрация, копы в огне: Гибсон и Вон в новой провокации автора «Костяного томагавка»
Рабы не мы
Двойники-убийцы, тайные тоннели, Америка как империя зла: почему надо смотреть хоррор «Мы»
Адриан Брауэр «Драка крестьян при игре в карты»,1630-1640«Мужья били жен, хозяйки — служанок, родители — детей»
Как дрались и пьянствовали в эпоху Возрождения
Билан вышел за наградой от Мединского на костылях
Режиссер «Лиги справедливости» оправдал кровожадность Бэтмена
Все материалы
Интернет и СМИ
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Устойчивый интернет в России подорожал
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Странная привычка пары по смене мест на кровати породила споры в сети
Тысячи людей по всему миру объединились ради освобождения из-под гнета Google
Британец съел на камеру живую рыбу и попал под суд
В жизненно важных приборах для сердца обнаружили смертельную уязвимость
Все материалы
Ценности
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
«Есть места, куда принято приходить в одном нижнем белье»
Африканские женщины обожают нескромные вечеринки. Ислам и духи предков им не помеха
Меган Маркл сочла одежду для беременных безвкусной и купила вещей на полмиллиона
Популярные бренды отрезали этикетки с чужой одежды и перепродали втридорога
Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем
Россияне нашли оправдание своему пристрастию к спиртному
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Британская компания предложила путешественникам тур по Донбассу
Авиапассажир напился и помочился на чемодан незнакомки
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Топ-модель смешала таблетки с алкоголем и в беспамятстве ударила стюардессу
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Редкое заболевание заставило британку спать 22 часа в сутки
Новой «Мисс Москва» вручат запасную корону вместо сломанной
Акула снова напала на купальщика на Большом барьерном рифе
Энтомолог позволил личинкам паразита расти внутри себя
Все материалы
Мой маленький Velar
Новый Range Rover Evoque: модный аксессуар или автомобиль с большой буквы?
Poloвозрелый
Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross
Все о новом Cayenne Coupe
Porsche внезапно сделали Cayenne еще более спортивным
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
«АвтоВАЗ» придумал 17 улучшений для Lada 4x4
Skoda Kodiaq станет пикапом
Mazda обновила кроссовер CX-9 в России
Все материалы
Дом
Зашли издалека
Квартиры за МКАДом дорожают. Почему их продолжают покупать?
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
«Хожу в туалет со своим сиденьем для унитаза»
Как жизнь в коммунальной квартире разрушила брак россиянки
Москвичи начали покидать город
Желающих сэкономить на ипотеке отправили на Крайний Север
Ипотечным ставкам предрекли скорый рост
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
Все материалы