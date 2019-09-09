Редкую болезнь приняли за кишечную инфекцию и погубили ребенка

Пятилетняя девочка из британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, умерла от редкой врожденной болезни, которую врачи принимали за кишечную инфекцию. Об этом пишет газета Hull Daily Mail.

Родители Эсмы Гузель (Esma Guzel) не догадывались, что у их дочери врожденная диафрагмальная грыжа — порок развития диафрагмы, при котором грудная клетка не отделена от брюшной полости полностью. «Обычно врожденную диафрагмальную грыжу замечают во время УЗИ, — говорит мать девочки. — Во время беременности меня обследовали три раза и ничего не нашли».

Недуг впервые проявил себя за день до смерти ребенка. После возвращения из школы девочке стало плохо. Ее тошнило, причем позднее ее рвота приобрела коричневый цвет. Родители уложили Эсму в кровать и поили водой.

На следующий день девочку отвели к врачу, которая предположила, что рвота вызвана кишечной инфекцией. Эсма вернулась домой, но ее самочувствие продолжало ухудшаться. Вечером отец решил самостоятельно отвезти дочь в больницу, но по дороге она умерла.

В июле сообщалось, что в английском графстве Норфолк родилась девочка без радужной оболочки глаз, вынужденная постоянно носить солнцезащитные очки. Рианнон Кей страдает редким врожденным заболеванием аниридия, которое сопровождается светобоязнью.

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