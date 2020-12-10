Российский врач объяснил природу «аллергии» на мандарины и шоколад

Высыпания на коже и зуд, которые появляются из-за употребления мандаринов и шоколада, не являются аллергическими реакциями. На самом деле это дерматит, который возникает из-за переизбытка гистамина, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с изданием «Ридус».

«Большая часть тех реакций, которые встречаются из-за употребления той или иной пищи, это вовсе не аллергии, а псевдоаллергические реакции. У нас обычно считают, что если на коже какая-то сыпь появилась, то это обязательно аллергия. На самом деле чаще это дерматит», — объяснил врач истинную природу высыпаний из-за мандаринов и шоколада. Настоящая аллергия на эти продукты встречается гораздо реже.

Болибок отметил, что норма потребления содержащих гистамин продуктов у всех разная. Помимо мандаринов и шоколада рекомендуется не злоупотреблять зеленым горошком, арахисом, сыром тофу, нутом, фасолью и другими бобовыми, поскольку в них тоже содержится гистамин. Псевдоаллергия из-за них может возникать у всех людей, но важно не путать ее с настоящей аллергической реакцией, которая связана со сбоем иммунной системы, подчеркнул Болибок.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян рассказала, что употребление мандаринов стоит ограничить или вовсе отказаться от них людям с лишним весом из-за высокого содержания сахара. Допустимо есть не больше двух штук в день. Этот лимит касается и детей.