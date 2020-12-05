Названы наиболее опасные для аллергиков продукты на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина назвала наиболее аллергенные продукты новогоднего стола. Об этом она рассказала радиостанции «Говорит Москва».

По мнению диетолога, с осторожностью стоит относиться не только к цитрусовым, но и к различным специям и орехам. Соломатина подчеркнула, что особенную осторожность нужно проявить аллергикам. «Печенье злаковое — там в составе нет никаких орехов, но рядом, на производстве, делали печенье с орехами. Даже минимальная доза может вызвать аллергию», — объяснила специалист.

Также в перечень потенциально опасных продуктов попали морские деликатесы, в частности рыба с красным пигментом, экзотические морепродукты и икра.

Ранее сообщалось, что в Минздраве назвали суточную норму потребления мандаринов. По словам врача-диетолога, в день разрешено съедать четыре мандарина.