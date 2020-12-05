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Российский врач предупредила о скрытой опасности чеснока

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Фото: pixabay.com

Российские врач-диетолог Инна Заикина предупредила о скрытой опасности чеснока. Она отметила, что, несмотря на полезные свойства, чеснок — достаточно агрессивный продукт. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Диетолог отметила, что чеснок в большом количестве нельзя употреблять людям с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни. Заикина объяснила это способностью чеснока стимулировать выделение желудочного сока и желчи, что может усугубить симптоматику заболеваний.

Ранее врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина назвала опасность картофеля для некоторых групп людей. Она посоветовала резко сократить его употребление людям, страдающим от сахарного диабета, ожирения и гастрита с пониженной кислотностью. Корнеплод должен составлять не более 10 процентов от их суточного рациона. Однако даже людям, не страдающим от этих заболеваний, рекомендуется есть не более 200-300 граммов овоща два раза в неделю.

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