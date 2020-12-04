Диетолог назвала способ не поправиться после новогодних застолий

Российский врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала способ не поправиться за новогодние праздники — контролировать количество потребляемого алкоголя и фруктов. Ее рекомендации появились на сайте «Федерального агентства новостей».

Дианова заметила, что перед Новым годом россияне часто участвуют в марафонах похудения, чтобы привести себя в форму к праздникам. Однако во время застолья, по ее словам, люди начинают есть все подряд. «С одного новогоднего застолья мы не наберем, — объяснила она. — Это все системно, люди мало двигаются, постоянно едят, а набор веса происходит постепенно».

Диетолог заострила внимание на приеме алкоголя в праздничные дни. В спиртосодержащих напитках довольно много калорий, напомнила она. По этой причине человек рискует поправиться, даже если ограничивает себя в еде.

У алкоголя всегда приоритет, потому что мы пьем, потом заедаем оливье. Сначала идет в утилизацию алкоголь, так как он быстрее дает энергию. Это все трансформируется в отложение жира в печени, жировых запасов. То есть употреблением алкоголя мы провоцируем набор веса. Нам может казаться, что мы ничего калорийного не едим, но алкоголь может усиливать аппетит Нурия Дианова Врач-диетолог, гастроэнтеролог

Дианова перечислила наиболее калорийные блюда новогоднего стола. В их числе оказались салаты оливье, мимоза и селедка под шубой. Специалист также отметила, что в январские праздники россияне едят слишком много мандаринов. Диетолог советует съедать не больше двух фруктов в день. Это количество даст организму оптимальную дозу простых углеводов, фруктозы, глюкозы и удовольствия. «Много фруктов будут вызывать газообразование, метеоризм, нарушать флору кишечника», — предупредила Дианова.

Ранее диетолог-нутрициолог Арина Скоромная раскрыла опасность диеты после новогодних праздников. По ее словам, резкая смена питания после застолий представляет собой стресс для организма: гормональной системы, желудка и обмена веществ.